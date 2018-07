Varmen kan gi barkbilleutbrudd

Skognæringen frykter at den tørre og varme sommeren kan gi et massivt barkbilleangrep på norske trær. Det er lenge siden sist man hadde enorme barkbilleangrep i Norge, skriver Nationen (krever innlogging). På 70-tallet ble man nødt til å hogge ned store mengder død skog etter at billene hadde herjet.