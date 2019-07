Varme utløser brannalarmer

Varmt vær og høye temperaturer utløser mange automatiske brannalarmer. Stian Jørgensen, vakthavende ved 110-sentralen i Møre og Romsdal sier de merker en klar økning i antallet alarmer når gradestokken kryper oppover. – Jeg vil anslå at varme fører til en økning på rundt 20 prosent fra hva vil har til vanlig. Det er lite folk kan gjøre for å unngå dette, for det er som regel snakk om fastmonterte anlegg som må kontrolleres av montøren.