Varetektsfengsling

Ein mann og ei kvinne er varetektsfengsla i fire veker i ei narkotikasak. Politiet meiner dei har bevis for at dei to hadde meir narkotika enn det som kunne vere til eige bruk.



Dei blir varetektsfengsla mellom anna på grunn av fare for øydelegging av bevis og fordi dei er sikta i ei sak som kan føre til fengselsstraff over 6 månader.

Hos mannen fann politiet to våpen og ammunisjon. Politiet etterforskar framleis kva rolle kvinna har spelt i saka.

Mannen er varetektsfengsla i full isolasjon Begge har brev og besøksforbod.