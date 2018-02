Varetektsfengsling

Sunnmøre tingrett har varetektsfengsla ein mann i fire veker for brot på besøksforbod. Mannen er dømd til fengsel for familievald, men domen er ikkje rettskraftig. I påvente av at domen skal bli rettskraftig har mannen forbod mot å besøke den han utøvde vald mot. Retten fann prov for at mannen braut dette besøksforbodet, og fryktar at han ville bryte det på ny om han ikkje blei fengsla.