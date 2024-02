Varetektsfengslet i fire uker

En mann i midten av 50-årene er i Møre og Romsdal varetektsfengslet i fire uker siktet for grovt bedrager i og underslag på rundt 1,2 millioner kroner.

Mannen er underlagt brev- og besøksforbud i hele fengslingsperioden.

Retten mener at det er nærliggende fare for at siktede vil forspille bevis i saken dersom han ikke holdes isolert.