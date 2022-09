Varetektsfengslet i fire uker

De to mennene, som er siktet for grovt tyveri og bilbrukstyveri etter urmaker-innbruddet i Molde natt til mandag, blir varetektsfengslet i fire uker varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Det skriver Romsdals Budstikke. De to som er i 30- og 40-årene er i tillegg siktet for brudd på vegtrafikkloven etter å ha kjørt 134 kilometer i timen i en 60-sone.

Ifølge avisen erkjente begge straffskyld for postene i siktelsen, og samtykket til fengslingen.