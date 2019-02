Varetektsfengslet i fire uker

En mann er varetektsfengslet i fire uker, siktet for kroppskrenkelse, etter at han skal ha slått en annen mann i hodet med en trestokk, skriver Tidens Krav. (Krever innlogging) Hendelsen skjedde i Gjemnes tirsdag kveld og mannen ble sendt til sykehus. Til avisa sier mannens forsvarer, John Marius Dybik, at siktede har erkjent straffskyld og godtatt kjennelsen om varetektsfengsling i fire uker. I fengslingskjennelsen står det at retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder.