Varetektsfengslet for voldtekt av et barn under 14 år

En mann i 60-årene på Sunnmøre er varetektsfengslet i to uker, sikta for voldtekt av et barn under 14 år.

Politiet mener han har forgrepet seg mot barnet over lang tid, og har fått medhold i at det er fare for at han kan ødelegge bevis dersom han blir satt fri.

De har nå tatt beslag i nettbrett og mobiler for å sikre seg chattelogger mellom de to.