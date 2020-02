Varetektsfengslet etter vold

En mann i trettiårene er varetekstfengslet i tre uker etter en voldsepisode. Ifølgje kjennelsen har mannen vedgått de faktiske forholdene. Mannen har forklart at han må forsvare rettighetene sine - han kjenner seg frustret og krenket og han har forklart at han har begynt å slå folk som krenker han, står det i kjennelsen fra Sunnmøre tingrett. Retten mener at det er fare for at mannen skal være voldelig på nytt om han blir løslatt.