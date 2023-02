Varetektsfengsla vidare

Tre menn i 20- og 40-åra blir varetektsfengsla i fire nye veker. Dei tre blei arrestert i januar og er sikta for mellom anna vald og for å ha heldt ein person fanga mot sin vilje.

Ifølge fengslingsskjenninga skal dei tre ha heldt igjen ei kvinne mot si vilje og utsett ho for vald. Dei skal mellom anna ha skote ho med ein startpistol og stripsa henda hennar. Dei skal også ha trua med å drepe ho.

Retten grunngir den vidare fengslinga med mistanken om at dei tre kan straffast for forhold som vil føre til ei straff på meir enn seks månader. Dei vektlegg også faren for at dei tre kan kome til å koordinere forklaringar med kvarandre og den fornærma om dei blir slept fri. Retten meiner også at det er fare for at dei kan gjere nye lovbrot.