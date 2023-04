Varetektsfengsla til 17.mai

Ein mann i midten av 20-åra har fått forlenga varetektsfengsling til 17. mai. Mannen er saman med andre sikta for ran på Nordmøre. Avhøyra av mannen er ikkje ferdige og politiet meiner det er fare for at mannen kan påverke vitne og dei andre som er sikta i saka.