Varetektsfengsla i tre veker

Tre ukrainarar som er sikta for grovt tjuveri frå butikkar på Moa kjøpesenter i Ålesund, blir varetektsfengsla i tre veker. Det skriv Sunnmørsposten. Dei fem andre har enno ikkje blitt avhøyrt og er dermed ikkje formelt sikta. Dei blir framstilt for varetektsfengsling i dag. Det var laurdag at til saman åtte menn frå Ukraina vart arrestert på kjøpesenteret, der dei skal ha stole varer for opp mot 100 000 kroner. Det vart sagt på laurdag at politiet også hadde funne ein bil med tjuvegods, men dette avkrefta politiinspektør Ynge Skovly til NRK på søndag.