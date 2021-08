Varetektsfengsla i to veker

Ein 21 år gamal sunnmøring er varetektsfengsla i to veker i isolasjon, sikta for valdtekt. Mannen skal ha forklart at samleiet var frivillig, men det ser retten bort frå, og viser mellom anna til forklaringa frå to vitne. Politiet har fått medhald i at det er fare for at mannen kan påverke vitne dersom han har kontakt med andre. Politiet har også beslaglagt mobilen til mannen, og vil gå gjennom mellom anna snapchat-kontoen hans på jakt etter bevis.