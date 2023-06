Varetektsfengsla i fire veker

I Kristiansund er ein mann varetektsfengsla i fire veker etter å ha onanert naken i ei bygate og gjennomført fleire tjuveri.

Mannen er mellom anna skulda for å ha stole ein rosa sparkesykkel og for å ha amfetamin i ei jakkelomme.

Overvakingsbilde viser, ifølgje fengslingsdokumenta, at han tok høgtalarar frå ein idrettshall og at han forlèt ein klesbutikk i andre kle enn dei han hadde då han gjekk inn i butikken.

Fare for gjentaking er hovudårsaka til at mannen blei varektsfengsla. Retten meiner også at det er sannsynleg at mannen får ei straff på over seks månader.