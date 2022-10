Varetektsfengsla i fire veker

Ein mann i 30-åra er varetektsfengsla i fire veker. Det går fram av eit dokument frå Møre og Romsdal tingrett. Mannen blei arrestert i går og er sikta for fleire lovbrot, mellom anna fleire tilfelle av vald. I fengslinga går det fram at retten meiner at faren for nye lovbrot er stor dersom mannen ikkje blir fengsla i fire veker. Retten viser til at mannen gjorde nye lovbrot same dag som han sist blei lauslaten.