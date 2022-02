Varetektsfengsla i fire veker

Ein mann i 20-åra frå Sunnmøre er varetektsfengsla i fire veker. Politiet meiner at mannen kan mistenkast for lovbrot som vil føre til ei fengselsstraff på meir enn seks månader og bad difor om at han blei varetektsfengsla.

I fengslingsskjenninga viser dei mellom anna til at mannen er tiltalt for ein rekke tjuveri, fleire narkotikalovbrot og heleri. Dei meiner at funn gjort gjennom ransakingar tyder på at mannen også livnærer seg på å selje narkotika. Retten meiner at det er fare for at mannen kan gjere nye lovbrot og gjekk difor med på oppmodinga frå politiet.