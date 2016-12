Varetektsfengsla i fire veker

Ein litauar som er etterlyst for drap i heimlandet er i dag varetektsfengsla i fire veker. Mannen har vore etterlyst internasjonalt etter å ha blitt dømd for vald med døden til følgje. Sunnmøre tingrett skriv at det mellom anna er lagt vekt på at mannen har unndratt seg soning ved å bruke falsk identitet.