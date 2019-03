Varetektsfengsla i fire nye veker

Mannen som er sikta for seksuelt krenkande åtferd overfor barn under 16 år, samt eitt tilfelle av seksuell omgang med ein jente under 16 år, er no begjært varetektsfengsla i fire nye veker. –Mannen, som er i 20 åra, vart eigentleg lauslaten med meldeplikt til politiet i Ålesund, men etter han begikk nye lovbrot vart det bestemt at mannen måtte varetektsfengslast på nytt, seier politiadvokat Marie Vike Nørve.