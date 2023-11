Varetektsfengsla for brannstifting

Tingretten har varetektsfengsla ei kvinne i 30-åra, sikta for brannstifting.

Kvinna er mistenkt for å ha starta brann på kjøkenet sitt tre gonger.

Den første brannen blei påsett på ein stol der det elles ville vere naturleg å plassere ein komfyr. Over glødande kol var det ifølgje rettsdokumenta plassert ei steinhelle.

I retten blei det lagt fram dokumentasjon på at liknande tilfelle gjentok seg to gongar seinare. Fare for gjentaking er ein av grunnane til at retten sa ja til varetektsfengsling.