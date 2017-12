Varetektsfengsla etter trusler

En nordmørsmann er varetektsfengsla i tre uker, etter at han skal ha trua sin tidligere samboer. Mannen har besøksforbud, men ifølge retten kledde han seg i mørke klær og finlandshette, før han oppsøkte kvinnen i forrige uka. Han skal også ha hatt med seg kniv. Mannen er nå fengsla til over jul, fordi retten mener det er fare for at han på nytt oppsøker kvinnen.