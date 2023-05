Varetektsfengsla sikta for valdtekt av barn

Ein mann i slutten av femtiåra er varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt av barn under 14 år.

Retten meiner det er meir sannsynleg at mannen er skuldig enn at han er uskuldig, og at mannen kan øydelegge bevis om han blir slept fri.

Den sikta sin aktivitet på ei chatteteneste står sentralt i saka. Den sikta er tidlegare dømd i ei liknande sak, og retten meiner det er fare for at den sikta kan kome til å begå nye, tilsvarande lovbrot.

Mannen blei pågripen av politiet 12. mai.