Varetekstfengslet i fire nye uker

En 18 år gammel mann, som er siktet for seksuelt overgrep mot barn under 14 år, er varetektsfengslet i fire nye uker. 18-åringen er en av fem som er siktet etter en hendelse i Molde 24. juli. Tre av disse er under den kriminelle lavalder, og en av dem er under 18 år. Politiet etterforsker saken videre, og jobber blant annet med en omfattende kartlegging av digitale spor i saken.