Vareflyten finn sine vegar til og frå Møre og Romsdal

Eksportnæringa i Møre og Romsdal har hatt fleire krisemøte dei siste dagane, men førebels er ingen hardt råka.

– Vatnet finn sine vegar, det same gjer vareflyten, seier Einar Arve Nordang, logistikksjef for Stabburet AS i Stranda.

Ein del av frakta til Stabburet går no via Filefjell og Sogn.

– I går fekk vi alt kjøtet vi venta på og all mat som var bestilt vart henta, seier Nordang.

Frakt av fersk fisk ser òg ut til å gå greitt trass i stengde vegar.

– Vi hatt litt utfordringar, men det løyser seg, seier Edmund Slottsvik, leiar for Hofseth Logistics. Dei fraktar frisk frå Sunnmøre og ut i heile verda.

– Korleis i alle dagar skal vi få fram fisken, tenkte vi i går. Men det løyser seg med at vi køyrer via Trøndelag og nokre bakvegar i Østerdalen, fortel Slottsvik.

Rostein AS på Harøya fraktar all fisk sjøvegen, og er dermed ikkje særleg påverka av veg-situasjonen.