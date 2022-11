Vardesenteret er fullfinansiert

Sparebanken Møre bidrar med ti millioner kroner og dermed er Vardesenteret nå fullfinansiert. Senteret er et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal og Kreftforeninga, og blir et lavterskeltilbud først og fremst til kreftrammede, pårørende og etterlatte. Det skal bygges ved sjukehuset i Ålesund, og byggestart blir i januar neste år. Vardesenteret Møre og Romsdal blir det åttende Vardesenteret her til lands.