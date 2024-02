Vard vant to priser

VARD er blitt tildelt to priser på den internasjonal konferansen OSJ i London. VARD og partnerne fikk Offshore Energy vessel of the year for CSOV-en Rem Power og Offshore Renewable Award for Ocean Infinity-flåten. Konferansen er det største forumet for rederier, operatører, skipsbyggere, befraktere og leverandører på tvers av OSV-sektoren globalt, skriver VARD i en pressemelding. Vard-gruppen har skipsverft i Søvika og Brattvåg i Haram og Tomrefjord i Vestnes.