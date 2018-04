Vard sluttforhandlingar

Kystvakta skal ha tre nye skip og Vard Langsten i Tomrefjord i Vestnes er valt ut til sluttforhandlingar om oppdraget. Formelt må Stortinget godkjenne investeringa og kontrakten. Tidlegare i dag skreiv NRK at Vard har fått kontrakten, men det rette er at Vard er einaste verftet som no er i sluttforhandlingar. Regjeringa vil erstatte dagens kystvaktfartøy i Nordkapp-klassen, og kontrakten har ein kostnadsramme på 6,8 milliardar kroner.