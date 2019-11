Vard legger ned i Brevik

Vard Group, som har hovedkontor i Ålesund, legger ned veftet sitt i Brevik i Telemark til sommeren. Dermed mister 106 ansatte jobben. Begrunnelsen er tøffe tider i offshore-industrien. For knappe to uker siden ble det kjent at 80 personer mister jobben ved Vard Aukra i Romsdal fra midten av desember.