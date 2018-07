Vard-kontrakt verdt 200 millioner

Vard skal bygge et fartøy for en ukjent norsk kunde til en verdi av 200 millioner kroner. Det opplyser verftskonsernet i en børsmelding. Skipet skal leveres fra ett av konsernets norske verft i siste halvdel av 2019. Det skriver Sunnmørsposten. Kommunikasjonsdirektør i Vard, Hege Anita Akselvoll, sier til NRK at kontrakten er viktig: – Den betyr mye for oss, men kontrakten er også viktig for øvrige utstyrsleverandører og det lokale næringslivet.