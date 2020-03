Vard innfører tiltak

Skipsbyggingsselskapet Vard innfører strenge tiltak i forbindelse med faren for korona-smitte. Kommunikasjonsdirektør Hege Akselvoll sier de har stort fokus på forebygging og alle som skal inn på verfta må fylle ut egne skjema der de må svare på spørsmål om de kommer fra et område med smitte eller har om de har vært syke. – Det er ingen rapporterte tilfeller så langt på Vard-lokasjoner i Norge eller utlandet, men vi må være realistiske og forberedt på at det kan skje, sier Akselvoll.