Vard gjekk 2,2 milliardar i minus

Skipsverftet i Vard gjekk 2,2 milliardar i minus i 2019, skriv Sunnmørsposten. Inntektene gjekk opp med 452 millionar kroner, men nokon kostnadar vart for store, som førte til at dei gjekk i minus. No har Vard ei samla gjeld på 10 milliardar kroner.