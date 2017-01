Varaordføreren i Ørskog trekker seg

Ordføreren i Ørskog, Karen Simonnes Aanes har vært sykmeldt i lengre perioder, og er nå 50 prosent sykmeldt frem til 27.januar.

Geir Peter Aure som ble valgt inn på en fellesliste mellom Venstre og KrF, har vært misfornøyd med å måtte steppe inn som fungerende ordfører på kort varsel, og i forrige uke forsøkte formannskapet i Ørskog å finne en veg videre.

Utfordringer

Men nå kaster varaordføreren inn håndkleet. Dermed blir det opp til kommunestyret å velge en ny varaordfører.

– Jeg har hatt utfordringer i min sivile jobb, og i den utstrekning ordføreren her har vært borte så blir det utfordrende når en sitter i en lederstilling å få inn vikar i det omfanget som det har vært behov for her, sier Geir Peter Aure.

Det har vært kommunikasjonsproblemer mellom ordføreren og varaordføreren. Geir Peter Aure synes ikke han har fått tilstrekkelig informasjon når ordføreren har blitt sykmeldt. Han har vært kritisk til at ordføreren ikke har kommunisert direkte med ham.

Dette har blant annet ført til at Ørskog ikke har deltatt i møtene om nye Ålesund kommune.

Avviser samarbeidsproblemer

Men Geir Peter Aure avviser at samarbeidsproblemer mellom han og ordføreren er grunnen til at han søker om fritak.

– Nei, jeg har hatt et greit forhold til sittende ordfører. det har ikke vært noe konfliktnivå mellom oss, sier Aure.

– Men kommunikasjonen kunne ha vært bedre?

– Det er klart den kunne ha vært.