Var utan straum for tredje gong denne veka

For tredje gong denne veka var Remøya og Runde utan straum. Straumen skal no vere tilbake, ifølge Mørenett.

Både på tysdag og torsdag var desse områda utan straum i ei lengre periode.

Sunnmørsposten skriv at feilen er på ein straumkabel. Mørenett seier til avisa at dei no vurderer å bytte denne.

– For å unngå å risikere fleire feil, set vi i gang å rulle ut ein provisorisk kabel i dag, og håper å få kople til den komande natt, seier driftsleiar Peter W. Kirkebø til Sunnmørsposten.