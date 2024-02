Var ueinige om kven som hadde ansvaret for skader

Selskapet HJ Maskin AS har blitt frifunnen for erstatningskrav i Møre og Romsdal tingrett. Tafjord Connect AS gjekk til sak mot firmaet, som er eit av Nordvest Fiber sine underentreprenørselskap. Dette skjedde i etterkant av fiberlegging på Sunnmøre. Dei to partane var ueinige om HJ Maskin hadde vore aktlause då 20 av Tafjord sine rør blei skadd under gravearbeid for å legge fiberrøyr og om dette gav Tafjord rett på ei erstatning.

Retten har mellom anna kome til at HJ Maskin har forheldt seg til dei kabel- og røyrpåvisingane som eksisterte og at firmaet har vore tilstrekkeleg aktsame og forsiktige ved desse. Ut ifrå bevisa har dei konkludert med at selskapet ikkje har ansvar for skadane og må bli frifunne for erstatningskravet. Tafjord Connect AS blei også dømt til å betale sakskostnader.