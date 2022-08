Var ikkje i stand til å ta vare på seg sjølv

Ein svært full person blei tatt han om av politiet i Ålesund sentrum like før klokka 02.00 i natt. Personen var ute av stand til å ta vare på seg sjølv, og blei tatt med inn til politistasjonen. Han blir også meldt for urinering på offentleg stad og for å ha nekta å oppgi personalia til politiet.