Vant mot Skatt Midt

Norsk Tindesenter på Åndalsnes har fått fullt medhold i Skatteklagenemda i saken mot Skatt Midt. Det var for to år siden at Skatt Midt krevde senteret for 4,2 millioner kroner i moms og straffeskatt fordi de mente senteret hadde feilført fradrag for merverdiavgift. Nå har Norsk Tindesenter fått fullt medhold i klagen