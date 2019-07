Vant Mangfoldsprisen

Bygg– og anleggsentreprenørfirmaet A. Våge AS i Volda er Mangfoldsprisen i Møre og Romsdal og er dermed videre til den nasjonale prisutdelingen i september. – A. Våge AS er opptatt av at de har og tar et samfunnsansvar og ønsker å bruke sine gode erfaringer til å inspirere andre bedrifter i lokalsamfunnet til å åpne opp for å gi ikke etnisk norske en mulighet, sier juryleder og regiondirektør i IMDi Midt-Norge Rune S. Foss.