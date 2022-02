Vant kontrakt med ny løsning

Trålrederiet Bluewild i Ålesund har valgt Entec Evotec i Ulsteinvik som leverandør av dekkshåndteringssystem til tråleren EcoFive. Selskapet skal også levere helt ny teknologi for mottak av trålnot. Med den nye løsningen kan fartøyet ta fangsten inn i fartøyet uten at den går via dekk og det skal gi mindre klemfare og stress på fisken. Entec Evotec vant oppdraget i konkurranse med flere store norske og internasjonale aktører. – Vi er veldig stolte over dette, som viser at vårt fagmiljø i Ulsteinvik er blant de aller fremste på feltet, sier salgssjef Håkon Woldsund.

Fabrikktråleren EcoFive er designet av Ulstein Design & Solutions AS, og dette markerer starten på ei ny satsing innenfor fiskeri for Ulstein. – Det er gledelig å se at vi igjen kan levere design og utstyr til et norsk verft for bygging av et innovativt fartøy, sier Erwin Jager, salgssjef fiskeri i Ulstein Design & Solutions.