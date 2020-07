Vant jazztalentpris i Molde

Lauritz Skeidsvoll og Isak Skeidsvoll vant Jazztalentprisen under Molde Jazzfestival i dag. Prisen ble delt ut rett før brødrenes egen konsert på Plassen kulturhus. – Tusen, tusen takk, nå må vi jo levere her, sa prisvinnerne. Jazztalentprisen deles ut av Sparebank 1 SMN, og tidligere prisvinnere er blant annet Natalie Sandtorv og Hanna Paulsberg som begge opptrer under årets jazzfestival.