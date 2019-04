Vant jackpot på nesten 30 millioner

En mann fra Møre og Romsdal har vunnet jackpot på 29.843.925,65 kroner på en Betsson spilleautomat, skriver Sunnmørsposten. Vinneren sier han reagerte med høy puls på jackpotgevinsten. – Jeg så jo at pengene kom inn på saldoen, men jeg måtte likevel ringe et par ganger for å få det bekrefta. Etterpå ringte jeg inn den nærmeste familien, slik at de kunne få komme å se og holde meg med selskap. Det ble ei veldig bra påske, sier mannen som ønsker å være anonym.