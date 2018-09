Vant gull for lakseburger

Bedrifta Platina Seafood i Stranda har vunnet gullmedalje for sin nye lakseburger under NM for sjømatprodukter. Bedriften vant gull for lakseburger med jalapeno&ost og fikk sølvmedalje for laksepølse med chili&ost. Platina Seafood AS hadde i 2017 en omsetning på 1,1 milliarder NOK. Det var fiskeriminister Harald Tom Nesvik som sto for utdelinga.