Vant frem i Høyesterett

Ei psykisk syk sunnmørskvinne har i Høyesterett fått medhold i at hun kan skrives ut fra tvungent psykisk helsevern. Kvinna i 40-åra har ment hun selv er frisk nok til å bli utskrevet fra en institusjon, mens tingretten og lagmannsretten konkluderte med at hun ikke er i stand til å vurdere det. Hun anket kjennelsen, og Høyesterett har nå under tvil kommet frem til at kvinnens krav om utskrivning må tas til følge. Høyesterett skriver selv at dette er en prinsipielt viktig sak, som gir veiledning for det rettslige innholdet i vilkårene for tvungent psykisk helsevern.