Vant fogderikampen

Moldegjengen samlet inn mest penger per innbygger i fogderikampen mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre om å samle inn mest penger til UNICEF i den lokale TV-aksjonen som NRK Møre og Romsdal sendte i dag. De ulike lagene ringte rundt og samlet inn penger fra næringslivet. Molde samlet inn 9.83 kroner per innbygger, Kristiansund 9.58 kroner og Ålesund 8.81 kroner. Ålesund samlet inn mest penger totalt med over 415 000 kroner.