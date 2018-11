Vant First Lego League

Et lag fra Tennfjord skole i Haram får delta i den skandinaviske finalen i First Lego League. Laget som kalte seg eMPati var best i en konkurranse der 600 elever fra nye Ålesund kommune deltok. First Lego League er en teknologi- og kunnskapskonkurranse for barn som innebærer robotkjøring, presentasjoner og markedsføring av prosjektet. Elevene har arbeidet i åtte uker med prosjektet. Oppgaven gikk ut på at lagene skulle løse en fysisk eller sosial utfordring som mennesker møter når de utforsker verdensrommet. Prosjektet skal fremme interessen for realfag og teknologi hos barn.