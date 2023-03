Vant fergekampen på landsmøtet

Senterparti-politikerne fra Møre og Romsdal vant kampen for fergene og hurtigbåtene som fylkene har ansvaret for under landsmøtet i Senterpartiet.

Med knappest mulig flertall vedtok landsmøtet at finansieringa av fylkenes ferje- og hurtigbåtdrift, med overgang til nullutslippsløsninger, skal styrkes vesentlig.

Leder i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim, sier hun var spent, blant annet fordi tre av delegatene fra Møre og Romsdal måtte dra før voteringa.

– Vi har snakket i 8-10 år om at fergedrifta er underfinansiert så jeg er voldsomt fornøyd med at vi har fått med oss landsmøtet på dette, sier Sørheim.