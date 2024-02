Vant Edith Carlmar-prisen

Ingvil Giske er tildelt Edith Carlmar-prisen 2024, melder melder nettmagasinet Rushprint. Giske er produsent for den allerede prisbelønte dokumentaren «Ibelin». Det er bare en uke siden filmen vant to priser under årets Sundance-festival.

Dokumentaren handler om Mats Steen som døde av en muskelsykdom bare 25 år gammel. Ibelin var navnet på hans karakter i spillet «World of Warcraft» (WoW) og filmen følger Steens reise i denne verdenen.

Edith Carlmar-prisen deles ut til profesjonelle kvinnelige filmarbeidere i Norge som har vist integritet, uredd evne til nytenkning og vilje til å bryte grenser.

Ingvil Giske som pprinnelig er fra Giske, har 20 års erfaring som regissør og produsent og er utdannet innen fjernsynsjournalistikk ved Høgskulen i Volda.