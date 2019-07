Vant B-finalen

A-finalen røk for Martin Helseth (fra Ålesund), Erik Solbakken og Oscar S. Helvig i Norges dobbeltfirer, men kvartetten vant B-finalen i verdenscupavslutningen. Lørdagens sure tredjeplass gjorde at Norge uteble fra A-finalen i Rotterdam. Istedenfor måtte kvartetten ta til takke med B-finale søndag morgen. Der viste Tufte & Co. muskler. Laget ledet ved samtlige passeringer og vant til slutt snaue tre sekunder før New Zealand med tiden 6.10,98. Kina ble nummer tre, mens Estland og Frankrike fulgte på de øvrige plassene. (NTB)