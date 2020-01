Vant Årets nordiske turbilde

Ståle Johan Aklestad fra Molde vant prisen for Årets nordiske turbilde under Natur&Foto-dagen i Oslo konserthus i går. Aklestad fikk prisen for Høgmesse som er et bilde av Kirkespiret i Romsdal. Aklestad hadde to bilder blant de ti beste. han sier til nettstedet Friflyt (krever abonnement) at det er en stor ære å bli premiert.