Vanskelege køyreforhold

Ein bil har køyrd av vegen ved Gursken i Sande. Politiet seier det er vanskelege køyreforhold over heile fylket i dag. – Det er vinterføre over heile fjøla, så her er det viktig å ta det med ro når du er ute å køyrer, seier Tor Andre Gram Franck i politiet.