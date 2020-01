Vanskeleg arbeid

Montørane i Mørenett melder om store vanskar med å reparere feila i straumforsyninga på Nordøyane og strekninga Skjeltene-Søvika-Grytastranda. Dei melder om blafring i linjenettet, og at dei no deler nettet inn i seksjonar for å drive ytterlegare feilsøking. Også lyn-nedslag gjer arbeidet vanskeleg. I gamle Haram kommune er no 886 kundar utan straum.