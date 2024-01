Vanskeleg å skaffe yrkesfaglærar

Rektor Ivar Røed på Romsdal vidaregåande skule fryktar at ny utdanningslov gjer det vanskelegare å skaffe yrkesfaglærarar.



Regjeringa foreslår at ein lærar må ha pedagogisk utdanning for å bli tilsett.

– Ein frå næringslivet vil ha fast jobb, og ta utdanninga langs med, seier Røed.